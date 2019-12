Zuflucht für Professorin

Die Universität Mannheim hat Fördergelder der Philipp Schwartz-Initiative eingeworben und nimmt eine Wissenschaftlerin aus der Türkei auf. Die Initiative gewährt ein 24-monatiges Stipendium, um gefährdete Wissenschaftler zu schützen und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland zu eröffnen.

Die 48-Jährige war seit vielen Jahren an einer Istanbuler Universität als Philosophieprofessorin tätig, bevor sie 2017 quasi über Nacht ihre Stelle verlor. Zuletzt habe sie bei ihrer Vorlesung immer Besuch von Fremden bekommen, die sich als Handwerker ausgegeben haben, erzählt sie. Das Thema der Vorlesung: Die Theorie von Aristoteles über das Wesen eines Tyrannen. Ihre Identität möchte sie nicht preisgeben – aus Angst, dass ihre Familie in der Türkei noch stärkeren Repressalien ausgesetzt wird.

Pass ungültig gemacht

Aufgrund der Notstandsverordnung der Regierung nach dem gescheiterten Putschversuch konnte die Wissenschaftlerin nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. Ihr Pass wurde für ungültig erklärt, sie selbst wurde stigmatisiert und verfolgt. Angesicht der drohenden Strafverfolgung verließ sie die Türkei. „Ich wollte mein Leben und das Leben meiner Kinder retten“, sagt die Professorin. Sie floh nach Griechenland und fand in einem UN-Camp Zuflucht, bevor sie nach Deutschland kam. Ihre Töchter zogen nach.

Der Mannheimer Philosophieprofessor Bernward Gesang hat sie zur Förderung vorgeschlagen – und war erfolgreich: „Meine Kollegin hat mir ihre schockierende Situation geschildert. Zudem war ihr Forschungsprojekt vielversprechend, innovativ und ließ sich an einen Schwerpunkt meiner Forschung anschließen“, erklärt er. Am Lehrstuhl von Gesang forscht sie nun über die Zukunft der menschlichen Fortpflanzung. Die Uni ist Mitglied des Netzwerks „Chance for Science“ für geflüchtete in Deutschland lebende Forschende und Akademiker. lia

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019