Zufrieden mit Verwaltung

Die Mannheimer sind mit ihrer Verwaltung zufrieden: Bei der aktuellem Umfrage im Rahmen des „MM“-Bürgerbarometers gaben fast Dreiviertel der Befragten an, mit der Arbeit der Stadtverwaltung zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Ein Fünftel der Interviewten gab dagegen an, die Fachbereiche arbeiteten nicht zu ihrer Zufriedenheit. Schaut man sich die Umfrage-Ergebnisse nach den Partei-Präferenzen der befragten Bürger an, so fällt ins Auge, dass SPD- und CDU-Wähler fast gleichauf mit 86 beziehungsweise 82 Prozent die höchsten Zufriedenheitswerte aufweisen. Sie gaben an, mit der Verwaltung zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Besonders unzufrieden äußerten sich Bürger, die der AfD und der Mannheimer Liste nahestehen. Von ihnen sagten 42 beziehungsweise 41 Prozent, sie seien unzufrieden oder sehr unzufrieden. scho

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019