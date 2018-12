Zufriedene Händler

Noch rund eineinhalb Wochen haben Besucher die Möglichkeit, über die Weihnachtsmärkte am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken zu schlendern. Über den am Paradeplatz sogar noch etwas länger. Der Märchenwald ist bis 29. Dezember geöffnet. Die Zwischenbilanz für alle drei Märkte fällt positiv aus. Trotz des nicht-weihnachtlichen Wetters und vieler Regentage seien die Händler zufrieden, wie die Organisatoren berichten. Konkrete Zahlen nennen sie nicht.

„Die Stadt war voll und somit auch der Märchenwald“, erklärt Betreiber Markus Rick. Dennoch hofft er auf gutes Wetter für die kommenden Wochen vor Weihnachten, da die meisten Geschenkartikel nach seiner Erfahrung kurzfristig gekauft werden. Dieser Meinung ist auch Sylvie Brackenhofer von der Weihnachtsmarktgesellschaft, die den Markt am Wasserturm ausrichtet. „Die Erfahrung zeigt, dass die zweite Halbzeit meist die stärkere ist.“ Die Gäste müssten sich erst orientieren und sich das Angebot anschauen, um dann kurz vor den Feiertagen wiederzukommen und tatsächlich einzukaufen.

Schneekugeln besonders beliebt

Der ein oder andere Trend lässt sich für die Saison 2018 schon erkennen. So sind laut Weihnachtsmarktgesellschaft Schneekugeln dieses Jahr besonders beliebt. Auch Liköre wie „Winterpflaume“ und „Nussknacker“ würden dieses Jahr häufig gekauft. Schildröten und Elche seinen beliebte Motive bei Bienenwachskerzen. Und auch die Weihnachtsgurke, beliebt in den USA, hat es den Mannheimern offenbar angetan. Bei dem Brauch darf derjenige, der die Gurke zuerst am Weihnachtsbaum entdeckt, als erstes die Geschenke öffnen. Außerdem seien viele internationale Besucher auf dem Markt, unter anderem Reisegruppen aus der Schweiz, Frankreich, Italien und Lettland.

Auf den Kapuzinerplanken erhielten die Betreiber in diesem Jahr vor allem für die neuen Weihnachtsbäume Lob von Besuchern. Diese sind laut Kirsten Pelzer von Event und Promotion bei den Gästen gut angekommen. pam

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018