Zufriedenes Zwischenfazit

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte am Wasserturm, auf den Kapuzinerplanken und des Märchenwalds auf dem Paradeplatz haben eine positive Zwischenbilanz gezogen. „Die Stimmung bei den meisten Anbietern ist gut und lässt auf eine starke zweite Halbzeit hoffen“, teilte die Mannheimer Weihnachtsmarkt-Gesellschaft mit, die für den Markt am Wasserturm verantwortlich ist. Gefragt sei „alles, was naturnah und individuell ist“. Es seien Besuchergruppen aus Bayern, dem Schwarzwald, dem Ruhrgebiet, aus Frankreich, Irland, der Schweiz, den USA und aus Asien gesichtet worden.

Nach etwas mehr als der Hälfte der Dauer ist auch Event und Promotion, die den Markt auf den Kapuzinerplanken veranstalten, zufrieden. „Wir als Veranstalter sind glücklich mit den Besucherzahlen“, sagte Geschäftsführerin Christine Igel. Das Stimmungsbild der Teilnehmer sei positiv, eine Detailauswertung aber noch offen. „Wir sind soweit zufrieden“, sagte Markus Rick, Organisator des Märchenwalds. Besonders die Wochenenden liefen sehr stark. Wichtig sei jedoch die Bilanz nach dem letzten Tag am 28. Dezember. Momentan sei man etwa auf dem Stand wie im Vorjahr. cs

