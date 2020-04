Zufriedenheit in der Vielfalt

Sophie Sauvage ist 27 Jahre alt. Sophie heißt so, obwohl das biologische Geburtsgeschlecht ihr sagt, dass sie ein Mann ist – und sie sich ab und an auch so fühlt. 23 Jahre musste sich die junge Persönlichkeit aus der Quadratestadt deshalb wie ein Mensch im falschen Körper fühlen – Scham, Depressionen und Freitodgedanken inbegriffen. Heute bezeichnet sich die Protagonistin dieser Geschichte als „genderfluid“ – als Person, die zwischen den Geschlechtern ihre Erfüllung gefunden hat. Eine Entscheidung mit Bekenntnischarakter.

Ihren bürgerlichen Namen, das spürt man schnell im ersten Gespräch, will Sophie nicht in den Medien lesen. Die Beleidigungen auf der Straße seien für sie zwar noch nie in Gewalt eskaliert, „aber ich halte die Gesellschaft bisher noch nicht für tolerant genug, um Menschen wie mich wirklich zu akzeptieren“. Auch dazu soll dieser Beitrag dienen. Aufklärung bieten, Orientierung schaffen, um Verständnis werben.

Selbstzweifel und Unsicherheit

Denn genau das bekommt Sophie nicht, als sie in den Jahren ihrer Pubertät zum ersten Mal an ihrer sexuellen Präferenz zweifelt. „Wenn die Jungs in der Schule von der ‚heißen Braut’ vor ihnen sprachen, war ich nicht von dem Gedanken angezogen, sie ins Bett zu kriegen, nein, ich wollte sein wie sie“, beschreibt Sophie eine Gedankenspirale, die sie zunächst tief verunsicherte. Denn in den frühen 90er Jahren sind Menschen mit transsexuellen Gedanken in den Medien eine absolute Randerscheinung – von sozialen Netzwerken, die der Gemeinschaft heute als Ventil der eigenen Bedürfnisse dienen, ist die Menschheit noch eineinhalb Jahrzehnte entfernt.

Und so unterdrückt Sophie ihre Gedanken nicht nur: Sie versucht, sie ins Gegenteil zu verkehren. Im Fitnessstudio trainiert sie ihre Figur so ausgiebig, dass aus dem 1,85 Meter großen Mann ein Vorzeige-Athlet wird. Ein äußerlicher Adonis, dessen innere Welt mit all den Selbstzweifeln und Unsicherheiten sukzessive zerfällt. Ein Drahtseilakt zwischen der Sehnsucht nach Erfüllung und der drohenden Selbstaufgabe.

Bis Bekannte Sophie zum ersten Mal auf eine queere Party mitnehmen. Ein Kosmos, der dem jungen Mann in seinen frühen 20ern bis dahin verschlossen war und doch nicht mehr bedeutete als das: Jeder lebt seine geschlechtliche Orientierung so aus, wie er sie als richtig betrachtet. Für Sophie Sauvage ist dieser Abend ein Erlebnis ungekannter Grenzenlosigkeit. „Diese Stunden haben mir einen Selbstbewusstseinssprung von 0 auf 180 gegeben“, erzählt die 27-Jährige. Sie erinnert sich an eine Zeit, in der das „grandiose Gefühl, sich ganz neu und wirklich kennenzulernen“, auch von großen Teilen ihres Umfelds geteilt wird. Bei ihrer Oma habe es zunächst größeren Redebedarf gegeben, „aber meine Eltern und Freunde haben unglaublich offen reagiert und konnten sich vieles auch schon denken.“

Tanz im Regenbogenkleid

Fortan lebt Sophie nicht mehr als Mann oder als Frau – sie lebt nichtbinär. „Es gibt Tage, an denen fühle ich mich weiblich, dann kommen Tage, an denen ich den Mann in mir spüre. Manchmal bin ich auch keines von beidem“, beschreibt Sophie den Spagat ihrer Selbstempfindung zwischen dem Wunsch nach einer Geschlechtsumwandlung und der Zufriedenheit in Vielfalt. Sie versucht dabei, aus den Strömungen in sich das jeweils Beste zu machen.

Denn zur Arbeit geht Sophie nach wie vor unter männlichem Klarnamen samt Jeans und Poloshirt. Die femininen Roben bleiben den Wochenenden und festlichen Anlässen vorbehalten. Zwei bis dreimal im Monat nimmt sich Sophie die Zeit, ihr Make-up bis zur Perfektion aufzutragen, die farbigen Haare zu drapieren, das Korsett zu schnüren und in Pumps zu schlüpfen. Die Outfits arbeitet Sophie an der Nähmaschine meist selbst. Ein bisschen Polsterung an der Hüfte, genug Stoff für die kräftigen Schultern: Aus der großen Sophie wird eine Dame von Welt.

Für die Aids-Gala in Wiesbaden schneidert sich Sophie die Verwirklichung ihres Traums als Regenbogenkleid selbst auf den Leib. Und trägt die Eigenkreation mit so viel Stolz, dass sie beim Wettbewerb des Dresdener Tuntenballs gar zur „Miss Tuntenball“ gekürt wird. Für Sophie ein Sieg der Selbstentdeckung.

Denn auch, wenn sie glaubt, dass die Lektion eines Verständnisses für queere Menschen in großen Teilen noch vor der Gesellschaft liegt, schlägt sie versöhnliche Töne an: „Meine Identität kennt zwei Geschlechter – und das ist gut so. Doch es gibt noch so vieles mehr, das auf andere zutrifft und sich zu entdecken lohnt. Denn man kann glücklich sein, wenn man sich selbst in all seinen Facetten als das gefunden hat, das man ist und sein möchte.“

