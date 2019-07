Zugang nur noch mit Ausweis

Die Mannheimer Ausbildungsstätte der Bundeswehr soll künftig sicherer werden. Dazu haben die entsprechenden Baumaßnahmen bereits begonnen. In Zukunft kommen Mitarbeiter, Studenten und Besucher nur noch mit einem Zugangsberechtigungsausweis ins Gebäude. Ein zwei Meter hoher Zaun, der momentan gebaut wird, schirmt das Gelände dann von der Außenwelt ab. „Wir wollen kein Fort Knox“, erklärte der Präsident des Bildungszentrums Christoph Reifferscheid bei einem Rundgang über das Gelände. Er stellte aber auch klar, dass die Einrichtung die neuen Sicherheitsanforderungen der Bundeswehr erfüllen müsse. „Es wird eine zivile Wache geben, ähnlich wie bei einem Büro- oder Fabrikkomplex. Wir wollen nach außen offen bleiben, sind aber an die neuen Bundeswehr-Standards gebunden.“

230 000 Übernachtungen jährlich

Das Bildungszentrum der Bundeswehr liegt zusammen mit der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung im Fachbereich Bundeswehrverwaltung im Stadtteil Neuostheim. Mehr als 8000 Studenten und Teilnehmer nehmen jedes Jahr an Lehrgängen und Symposien teil, die je nach Thema zwischen zwei Tagen und mehreren Monaten dauern können. 230 000 Übernachtungen kommen jedes Jahr zusammen, im Durchschnitt übernachtet ein Teilnehmer rund 29 Mal in Mannheim.

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) informierte bei dem Rundgang am Donnerstag über den zentralen Ausbildungspark, der in der breiten Mannheimer Öffentlichkeit „in dieser Dimension nicht bekannt ist“. Dabei ist der Standort Mannheim in Bundeswehrkreisen sehr wohl bekannt, wie Reifferscheid erklärte: „Jeder in der Bundeswehr lief einmal über Mannheim, es ist die größte und wichtigste Bildungseinrichtung der Bundeswehr.“

Doch ein Problem beschäftigt die Politik in Mannheim: „Die Studenten und Teilnehmer des Bildungszentrums und der Hochschule haben auf dem Campus keine ausreichenden Gelegenheiten zum Übernachten“, sagte Löbel. Denn dort stehen nur 400 Zimmer mit Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Von den täglich rund 1050 Übernachtungsgästen schläft der größte Teil außerhalb: 450 in Käfertal im ehemals von den Amerikanern genutzten Benjamin Franklin Village sowie 200 in den ehemaligen Tomkins Barracks in Schwetzingen.

Das soll sich spätestens 2021 ändern, wie Thomas Hornung erläuterte. Der Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion führte aus, dass der „wachsende Bedarf nur am Standort in Mannheim realisiert werden könne“. Daher wird die Bundeswehr mehr als 40 Millionen Euro investieren und dort vier neue Gebäude errichten, die 506 neue Schlafgelegenheiten bieten werden.

Daneben wird auch die Mensa ertüchtigt werden müssen, wie Reifferscheid noch ergänzte. Und auch ein Parkhaus ist in der Planung, wie Claudius Kranz das Konzept ergänzte. Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Gemeinderatsfraktion verwies darauf, dass „kein Parkplatzdruck in der Nachbarschaft entstehen darf“. Dem will er mit dem neuen Parkhaus mit seinen 500 Parkplätzen vorbeugen. Das Parkhaus ist noch nicht im Bauplan, soll aber auch 2021 fertig sein. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn und insbesondere auch zu den Bewohnern auf der anderen Seite der Seckenheimer Landstraße“, so Reifferscheid, „und das wollen wir auch in Zukunft haben. Es wird mit dem neuen Konzept zu keinerlei Nachteilen kommen.“ Vielmehr verwies er darauf, dass mit dem Parkhaus und den Übernachtungsgelegenheiten auf dem Gelände die Zahl der An- und Abfahrten reduzieren werden. (mit jor)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019