Zugausfälle wegen Bauarbeiten ab Samstag

Von Samstag, 3. März, bis Dienstag, 13. März, entfällt der Halt in Mannheim bei den Zügen der ICE-Linie 47 (Dortmund–Stuttgart). Diese Züge halten zusätzlich in Heidelberg. Bei mehreren Zügen der IC-Linie 30 (Hamburg–Stuttgart/Schweiz) entfällt ebenfalls in diesem Zeitraum der Halt in Mannheim. Außerdem endet der ICE 676 (Basel–Mannheim) in Karlsruhe und der ICE 777 (Mannheim–Stuttgart) entfällt komplett.

Am Samstag, 3. März, und Sonntag , 4. März, entfallen beim EC 114 nach Dortmund (8.42 Uhr ab Klagenfurt) die Halte Mannheim und Worms. Dieser Zug hält ebenfalls zusätzlich in Heidelberg.

Regionalverkehr

Die Züge der Linien RE2 und RE3 (Mannheim–Heidelberg–Sinsheim/Mosbach-Neckarelz–Heilbronn) entfallen zwischen Mannheim und Heidelberg von Samstag, 3. März, bis Dienstag, 13. März. Am Wochenende vom 3. und 4. März 2018 finden zwischen Heidelberg und Neckargemünd zusätzliche Baumaßnahmen mit Einschränkungen auf diesen Linien statt.

Reisende können zwischen Mannheim und Heidelberg ersatzweise die S-Bahn und am 3. und 4. März 2018 die Ersatzbusse zwischen Heidelberg und Neckargemünd nutzen.

Während der Bauzeit kann es im Hauptbahnhof Mannheim außerdem bei den Zügen des Fern- und Nahverkehrs zu Gleisverlegungen kommen.

Hier können sich Reisende über die aktuellen Verbindungen informieren.