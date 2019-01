Zugbetreiber optimistisch

Trotz des schleppenden Anlaufs der Güterzugverbindung zwischen Mannheim und der südchinesischen Stadt Chongqing sieht der Betreiber nach wie vor viel Potenzial für das Projekt. „Wir denken immer noch, dass Mannheim ein großartiger Logistikpunkt für Zentral-Süddeutschland ist“, erklärt Yuchen Gan von der Duisburger Deutschland-Dependance des chinesischen Eisenbahnunternehmens Yuxinou.

Die Verbindung war vergangenen Oktober offiziell eröffnet worden – bislang sind allerdings nur zwei Züge von Mannheim nach China gefahren. Eigentlich war ab diesem Jahr ein Zug pro Woche geplant, doch aktuell kommt nicht genügend Ladung zusammen (wir berichteten).

Der Zug braucht rund 19 Tage für die 11 000 Kilometer durch Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan. Das ist deutlich schneller als der Transport per Schiff, aber auch um zehn bis 15 Prozent teurer. Manche Firmen sehen den Zug lediglich als Option bei Zeitdruck oder Transportengpässen auf dem Wasser. Die Eichbaum-Brauerei zum Beispiel hatte dagegen erklärt, sie gehe davon aus, dass sie in diesem Jahr Container per Zug nach China schicke, um einige ihrer Großkunden dort zu beliefern. Das Ganze müsse eben erst noch anlaufen.

Bislang kein Termin

Wegen des Mangels an Ladung will Yuxinou nach Angaben von Gan ein Marketing-Team aufbauen, um mehr potenzielle Kunden zu gewinnen. Wann der nächste Zug aus Mannheim fahre, könne er aktuell nicht sagen. Was einen Zug in die Gegenrichtung von Chongqing nach Mannheim angeht, so untersuche man derzeit, wo es Bedarf für Lieferungen in die Rhein-Neckar-Region gebe. Generell müsse der Zug hin und zurückfahren, sonst sei die Sache nicht wirtschaftlich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019