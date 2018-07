Zuhause im „Roten Ochsen“

Anzeige

88 Jahre liegen zwischen den beiden Bildern des selben Gebäudes. Und verändert hat es sich in dieser Zeit so gut wie gar nicht, nur das Umfeld sieht heute anders aus. Auf der Aufnahme aus dem Jahr 1930 sind einige wenige Oberleitungen im Hintergrund zu erkennen, heute dagegen ist alles überspannt, auf dem Boden liegen Schienen. Kein Zweifel: Es handelt sich um ein Gebäude der RNV in der Möhlstraße, direkt am Rand des Betriebshofs des Verkehrsunternehmens.

Gebaut wurde es als „Dienst- und Wohngebäude“, darauf weißt Manfred Kirschbaum hin. Er hat eigens in einem Buch über die Geschichte des Unternehmens nachgelesen, in dem auch ein Grundriss eingezeichnet ist. Demnach waren in dem Backsteinbau früher neben Wohnungen das Kleiderlager und die Schneiderei der Verkehrsbetriebe untergebracht.

Gewinner Folge 148 Der „Mannheimer Morgen“ und das Marchivum arbeiten bei „Erkennen Sie Mannheim?“ Hand in Hand.

arbeiten bei „Erkennen Sie Mannheim?“ Hand in Hand. In jeder Folge werden unter richtigen Einsendungen Bildbände, DVDs oder historische Schriften und Bücher vom Marchivum verlost .

. Die Gewinner erhalten ihre Preise in den kommenden Tagen zugesandt.

erhalten ihre Preise in den kommenden Tagen zugesandt. Beim Rätsel Folge 148 um das Straßenbahn-Betriebsgebäude haben gewonnen: Elke Imhof, Paul Braun, Birgit Schneider .

. Die Folge 149 von „Erkennen Sie Mannheim?“ erscheint am Mittwoch, 1. August.

Ganz persönlich verbindet Elke Imhof viel mit dem Gebäude, das im Volksmund „Roter Ochse“ genannt wird. Ihr Großvater mütterlicherseits, Alfred Schuster, wohnte als beamteter Oberinspektor der Stadt und Leiter des Straßenbahnbauamtes dort mit seiner Frau Anna und seiner Tochter Anneliese – der Mutter von Elke Imhof. Nach einem Bombenangriff im Jahr 1943, schreibt uns die „MM“-Leserin, sei eine Phosphorbombe im Dachgebälk des Hauses hängen geblieben. Ihr Großvater habe diese mit einer Stange in den Hof stoßen wollen, daraufhin habe sich das ganze Phosphor über ihn ergossen. „Er starb am 7. September 1943 in Heidelberg. Das geschah drei Wochen vor meiner Geburt“, schreibt Elke Imhof. Sie selbst lebte dann noch bis Kriegsende in dem Gebäude.