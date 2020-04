Zuhause statt auf Station oder im OP

Eigentlich hätte Assistenzärztin Marion K. gern bis zum üblichen Mutterschutz sechs Wochen vor Geburt ihres ersten Kindes gearbeitet, um während ihrer Facharztausbildung möglichst wenig Zeit zu verlieren. Sie ist jedoch mit einem Beschäftigungsverbot belegt worden: Für eine solche Schwangeren-Schutzmaßnahme haben sich angesichts der Corona-Pandemie inzwischen Krankenhäuser wie Pflegeheime entschieden – sofern kein risikoarmer Ersatzarbeitsplatz, beispielsweise zuhause, möglich ist.

Der Sprecher der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) betont, dass ein vorsorgliches Beschäftigungsverbot seit April für alle schwangeren Mitarbeiterinnen gelte – ob sie im OP-Saal, am Krankenbett, in Labors, Büros oder im Reinigungsdienst tätig seien. Von derzeit 54 werdenden Mamas seien zehn im Homeoffice, alle anderen von der Arbeit freigestellt worden, erläutert Dirk Schuhmann. Er berichtet, dass in Einzelfällen auch Medizinerinnen von Zuhause arbeiteten. Beispielsweise habe die UMM eine App entwickelt, mit der Röntgenfachärztinnen weit weg von belastender Strahlung Befundbilder auswerten könnten. Auch vor Corona galt es laut Schuhmann, Schwangere aus Gefährdungsbereichen, etwa Infektionsstationen, herauszunehmen.

Stellt das über den gesetzlichen Mutterschutz hinausgehende Beschäftigungsverbot die UMM (knapp 4000 Arbeitsplätze) vor personelle Herausforderungen? „Durch den in der aktuellen Situation ganz besonderen Schutz schwangerer Mitarbeiterinnen treten bisher keine Engpässe auf“, erklärt Klinikumssprecher Schuhmann.

Krankenkasse übernimmt Lohn

Ähnliches ist vom Ärztlichen Direktor des Diakonissenkrankenhauses, Dieter Schilling, zu hören. Auch er führt aus, dass für schwangere Ärztinnen wie Pflegekräfte schon vor Corona besondere Regeln gegolten hätten: Sie durften beispielsweise keine Nachtdienste übernehmen, außerdem war der Umgang mit potenziell infektiösen Stoffen, auch Blut, verboten. „Darauf haben wir uns schon früher einstellen müssen.“ Momentan gebe es am „Diako“ drei mit einem Beschäftigungsverbot belegte schwangere Ärztinnen. Ein Ausfall dieser Größenordnung, so Schilling, lasse sich ohne größere Probleme ausgleichen.

Dass Krankenkassen Lohnkosten übernehmen, wenn Betriebe aufgrund des grassierenden Coronavirus ein Beschäftigungsverbot für Schwangere aussprechen, gilt auch für Pflegeheime. Neun solcher Häuser unterhält in Mannheim die Caritas. Dort sind derzeit sieben Pflegekräfte und eine hauswirtschaftliche Helferin schwanger. Von den insgesamt acht Frauen, die ein Baby erwarten, arbeitet momentan keine mehr in einem der Pflegeheime.

„Diese Zahl von Schwangerschaften ist nicht ungewöhnlich und verursacht bei uns keinerlei Fachkräftemangel“, kommentiert Caritas-Chefin Regina Hertlein. Ohnehin gelte es, Konzepte zu entwickeln, um „gutes Personal zu gewinnen und vor allem zu halten“. Auch Diakonie-Pressesprecherin Frauke Kühnl erklärt auf Anfrage, dass es für die evangelische Sozialstation, die täglich um die 630 Menschen ambulant versorgte, trotz schwangerer Mitarbeiterinnen, die zuhause blieben, „keine personellen Engpässe“ gebe.

