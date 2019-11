Zuhören, Fragen stellen und Notizen machen

An Litfaßsäulen, im Kino, in Prospekten und sogar auf Flugzeugen – Werbung ist überall. Aber was genau ist Werbung und wie beeinflusst sie uns im Alltag? Um diese Fragen ging es am Samstag im Technoseum. 116 Kinder hatten sich für die Vorlesung der Kinder-Uni angemeldet und wollten erfahren: Was bestimmt unsere Kaufentscheidungen?

Begrüßt wurden die Besucher vom Maskottchen der Kindernachrichten dieser Zeitung. Fred Fuchs winkte den Kindern fröhlich entgegen und leitete sie in das Auditorium. Vor der Tür des Vorlesungssaals saßen die achtjährigen Adrian Sander und Anton Szigetti und verteilten Stifte, Lesezeichen und andere Kleinigkeiten. Während Adrian schon öfter Vorlesungen der Kinder-Uni besucht hatte, war es für Anton das erste Mal: „Adrian hat mich gefragt, ob ich mitkommen will und weil ich das Thema spannend fand, bin ich jetzt dabei“, erzählte er.

Dozentin war Monika Schuhmacher. Sie ist Marketingexpertin und lehrt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. „Außerdem helfe ich Unternehmen mit meinem Wissen, denn die möchten natürlich so werben, dass viele Leute ihre Produkte kaufen wollen“, erklärt sie.

Aber wie genau geht das? Und was gehört zu einer erfolgreichen Werbung? In knapp eineinviertel Stunden beschäftigen sich die jungen „Studierenden“ mit solchen Fragen. Interaktiv erarbeiten sie, wo man überall auf Werbung trifft und welche Tricks Marken nutzen, um potenzielle Kunden von sich zu überzeugen. „Diese Werbung für Orangensaft arbeitet zum Beispiel mit sehr hellen und bunten Farben. Wie wirkt das auf euch?“, fragte Schuhmacher anhand eines Beispiels. „Sonnig und frisch“, hieß es. „Man bekommt ein Sommergefühl und will den Saft gleich trinken“, antwortete ein anderes Mädchen. „Genau das möchte die Werbung bewirken. Sie suggeriert uns, dass wir das Produkt unbedingt haben wollen“, erläuterte die Dozentin. Die Kinder hörten aufmerksam zu, stellten Fragen, einige machten sich sogar Notizen. Durch die lebendige Art des Vortragens gelang es Schuhmacher, die jungen Zuhörer so zu fesseln, dass keine Langeweile aufkam.

Als Aufgabe verglichen die Teilnehmer zwei Werbefilme für verschiedene Zielgruppen. „Bei dem Film für Kinder wurden bunte Farben und Actionszenen benutzt, der für Erwachsene ist ruhiger, und es gibt viele dunkle Farben“, war aus dem Publikum zu hören. Zusammenfassend erklärte Schuhmacher: „Werbung will Kaufwünsche wecken. Aber man muss sich immer fragen: Ist das auch wirklich mein Wunsch?“

„Kinder haben keine Scheu“

Wie in einer echten Universitätsvorlesung klopften die Kinder am Schluss des Vortrags auf ihre Tische – als Zeichen dafür, dass es ihnen gefallen hat. Lob gab es auch vonseiten der Dozentin: „Die Kinder haben keine Scheu, Fragen zu stellen und waren unglaublich aufmerksam.“ Am Ende konnten sich alle Teilnehmer ein „Uni-Diplom“ ausstellen lassen.

