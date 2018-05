Zuhören und Mitsingen

Anzeige

Als Außenstelle des Kinderfestes, das vom Stadtmarketing Mannheim auf den Kapuzinerplanken veranstaltet wird, hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Musikhochschule in N 7 ihre Pforten geöffnet und zu einem bunten Kinderprogramm im Innenhof eingeladen. Bereits am Freitag ging es los mit einer Vor- und Mitsingaktion der Gesangsklassen, einem Trompetenkonzert, einem „Konzert der Elefanten“ der Kontrabassklasse und der Darbietung eigener Werke von Kompositionsstudenten.

Samstags lockten die Klänge des Großen Posaunenensembles in den Innenhof. Es präsentierte Musik verschiedener Stilrichtungen in Arrangements für zwölf Posaunen. Im „Amadé Open-Air“ gaben Timon Stemberg mit der Oboe und die Geschwister Franziska (Klavier) und Paul Rinneberg mit seiner Trompete Kostproben ihrer außergewöhnlichen musikalischen Begabung. Die jungen Musiker sind Schüler im Netzwerk Amadé, in dem besonders talentierte Kinder und Jugendliche gefördert werden.

Die Harfe kennenlernen

Im Programmpunkt „Die Harfe stellt sich vor“ führten die Studentinnen der Harfenklasse die stilistische Bandbreite ihrer Instrumente vor – darunter war auch eine E-Harfe, auf der sich sogar Rockklassiker wie „Nothing else matters“ von Metallica spielen lassen. Anschließend hatten die Kinder Gelegenheit, Fragen zu stellen und die Instrumente auszuprobieren.