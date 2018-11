Zukunft der Unterstadt

Wie wollen wir wohnen? Wenn sich ein Quartier durch große Bauprojekte verändert, kommt diese Frage sofort auf. Gemeinsam mit Experten versuchen die Macher des Projekts „Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T 4/T 5“ eine Bestandsaufnahme und eine Prognose. Sie laden am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr zu einem Podiumsgespräch zum Thema „Wohnen in der Nachbarschaft heute und morgen“ im RAUM S 4, 17. Mit dabei sind Quartiermanagerin Esther Baumgärtner, Architekt Till Schweizer sowie Christina West, vom Geographischen Institut der Uni Heidelberg.

Besonders gut kennt den Stadtteil die Quartiermanagerin der Unterstadt, Esther Baumgärtner weiß, welche Interessen und Nöte die Bewohner umtreiben und hat Einblick in die Planungen aktueller Projekte. Der Architekt Till Schweizer betreut Bauprojekte in den Quadraten rund um T 4/T 5 und kennt sich mit der Bausubstanz aus. Und die Stadtforscherin Christina West setzt sich seit langem mit Fragen des Zusammenlebens in Städten auseinander. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018