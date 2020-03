Zukunft des Markthauses in Mannheim gesichert

Das finanziell angeschlagene Markthaus ist gerettet. Die Gläubiger des Inklusionsbetriebes haben am Dienstag einstimmig für den vom Insolvenzverwalter ausgearbeiteten Insolvenzplan gestimmt und den vollständigen Verzicht auf ihre Forderungen erklärt, teilte Rechtsanwalt Thomas Oberle mit. Damit legten sie den Grundstein für eine Sanierung und Neuausrichtung des Unternehmens. Das Markthaus werde nach Ende des Insolvenzverfahrens mit rund 80 von einst 100 Mitarbeitern weitergeführt. Die beiden sozialen Secondhand-Kaufhäuser in Mannheim sowie vier Lebensmittelmärkte in Wallstadt, Friedrichsfeld, Edingen-Neckarhausen und Weinheim bleiben erhalten. Ermöglicht wird das mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales. Außerdem steigt die Tochtergesellschaft ServiceHaus der GBG als Gesellschafterin ein.

„Das ist eine gute Nachricht“, freute sich Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler am frühen Dienstagabend auf Nachfrage dieser Redaktion. Er habe mit dieser Entscheidung zwar gerechnet, sei aber trotzdem erleichtert, dass sie so gefallen sei. Man habe jetzt zwei Jahre Zeit gewonnen, um die Zukunft dauerhaft zu sichern, erklärte Michler weiter. In diesem und im nächsten Jahr hat die Gemeinde einen Zuschuss von bis zu 25.000 Euro zugesagt, um das Sozialkaufhaus zu retten: „Wir freuen uns, dass es jetzt weitergehen kann.“ cs/hje

