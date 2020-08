Zukunftsprojekte und Glauben

Eine Demo auf Fahrrädern sorgte im Mai in Mannheim für Aufsehen. Grund genug, dass sie im Sommerrätsel des „Mannheimer Morgen“ eine Rolle spielte. „Fahrraddemonstration“ lautete diese Woche das Lösungswort. Zur Demo hatte Fridays for Future aufgerufen. 300 Radfahrer trafen sich im Ehrenhof des Schlosses, von da aus ging es auf zu einer zehn Kilometer langen Fahrt durch Mannheim. Die Aktivisten forderten eine autofreie Innenstadt und „massive Investitionen“ in ÖPNV und Radverkehr.

Teil Fünf der Rate-Serie beschäftige sich am Montag mit den Mannheimer Zukunftsprojekten. Auf einem Teilbereich des neuen Stadtteil Franklin entsteht eine bunte Siedlung – wir suchten den Namen, es ist „Funari“. Weiter fragten wir nach der Anzahl der Bahnsteige einer neuen Haltestelle – „vier“ an der Zahl waren es.

Mannheims Plätze

Ein Sport-und Freizeitbereich für Jugendliche, der auf das Gelände des früheren Bahnhofs an der Kurpfalzbrücke wandern wird, war ein weiteres Lösungswort: „Alter“. Und weil das alte Eisstadion im Friedrichspark abgerissen werden soll, wollten wir passenderweise den Nachnamen des Meistertrainers der Saison 2000/2001 wissen: „Stewart“.

Weiter ging es um das Collini-Areal. Benannt ist das Gelände nach der angrenzenden Collini-Straße, die hat ihren Namen von Cosimo Alessandro Collini, einem Florentiner, der im 18. Jahrhundert Hofhistoriograph von Kurfürst Carl Theodor war. Wir suchten den Namen eines großen französichen Denkers, für den Collini davor als Sekretär arbeitete: „Voltaire“.

Älteste Kirche

In Teil Sechs des Rätsels ging es am Donnerstag um Einblicke in die Geschichte von Mannheims ältester Kirche. Wir fragten, welches Wort auf der Marktplatzkirche St. Sebastian in goldenen Lettern geschrieben steht: Die Antwort war „Pietati“. Zudem wollten wir von den Lesern den Namenspatron des Kurfürsten, den Heiligen „Theodor“ wissen. Einen Monat, den „Januar“, erfragten wir zudem. Denn in diesem wird der Todestag des Heiligen Sebastian, Namensgeber der Kirche, gefeiert. Beim lateinischen Wort, das für die Vereinbarung zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen steht, „Concordia“, forderten wir noch die Sprachkenntnisse der Rätsler. Und zu guter Letzt stand der Künstler im Mittelpunkt, der einst einen Altar schuf, der lange die Marktplatzkirche schmückte – Paul „Egell“.

Der Gewinner wird am Dienstag gezogen. Von den Teilnehmern der vergangenen Woche hatte der Rätsel-Teilnehmer Klaus-Jürgen Fahland viel Glück. Er ist nämlich der Gewinner des 60-Euro-Gutscheins im „Mannheimer Morgen“-Ticketshop.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020