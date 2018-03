Zulassungsstelle in Neuhermsheim

Anzeige

Mannheim.Von der Neuzulassung bis zur Umschreibung – ganz viele Verwaltungsangelegenheiten rund ums Auto können Bürger direkt in den Zweigstellen der Bürgerdienste erledigen. Für spezielle Anliegen muss man allerdings in die zentrale Zulassungsstelle. Die befindet sich künftig nicht mehr im Wohlgelegen, sondern in Neuhermsheim.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, zieht sie in den dortigen Bürgerservice am Gerd-Dehof-Platz 1 und erweitert diesen. Eröffnung ist am Montag, 12. März. Die Räume sind umgebaut worden, die Öffnungszeiten werden von 20 auf 30 Stunden pro Woche ausgedehnt. Neben den Dienstleistungen rund ums Fahrzeug gibt es dort auch das gängige Bürgerdienstangebot wie zum Beispiel das Ausstellen von Pässen.

Der Bürgerdienst Neuhermsheim am Gerd-Dehof-Platz 1 ist ab 12. ... Der Bürgerdienst Neuhermsheim am Gerd-Dehof-Platz 1 ist ab 12. März zu folgenden Zeiten geöff net: montags 8 bis 16 Uhr, diens tags, donnerstags und freitags 8 bis 12 Uhr, mittwochs 8 bis 18 Uhr. Ter mine unter www.mannheim.de/

Die Zweigstelle im Wohlgelegen dagegen werde komplett aufgegeben, erklärt Stadtsprecher Kevin Ittemann auf Nachfrage. Dort seien bislang „überwiegend Zulassungsangelegenheiten“ bearbeitet worden. „Die weite Angebotspalette des Bürgerservices wird nicht ausgeschöpft.“