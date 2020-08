Zum ersten Mal Urlaub in Deutschland

Viele Familien freuen sich in diesen Tagen auf den Sommerurlaub. Doch ausgerechnet jetzt sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen fast so hoch wie Anfang Mai. Wie wirkt sich das auf das Reiseverhalten der Mannheimer aus?

Rebecca, die ihren Nachnamen nicht in den Medien lesen möchte, fährt mit ihrer Familie ins Allgäu. Bei der Planung hat sie sich bewusst für ein Ziel im eigenen Land entschieden, da sie deutschen Hotels in Sachen Hygienemaßnahmen am meisten vertraut. „Ich wäre vor Corona nie nach Deutschland in den Urlaub gefahren“, gibt die 36-Jährige zu. Der Anstieg an Neuinfektionen ist für sie kein Grund, den Trip zu stornieren. „Ich bin nicht angespannter als vorher“, sagt die Waldhöferin. „Aber ganz entspannt bin ich auch nicht.“

Martina Freund verbringt ihren Urlaub dieses Jahr ebenfalls in Deutschland, in einer Ferienwohnung am Meer. „Ich muss nicht in ein Land reisen, in der es hohe Zahlen an Corona-Infektionen gibt und mich und andere gefährden.“ Auf Restaurantbesuche und Menschenansammlung verzichtet sie. „Wir werden viel Fahrrad fahren, am Strand sitzen und lesen.“ Gleichzeitig behält sie die Fallzahlen im Auge. „Falls die Zahlen am Urlaubsort hochgehen und dadurch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, werden wir nicht verreisen.“

Noah Fleischer und Simone Burel fahren kommende Woche ins Tannheimer Tal in Österreich. „Wir haben eine Woche gebucht, mit der Option auf Verlängerung“, erzählt der 32-Jährige. „Denn wir beobachten die Situation ganz genau.“ Angst haben sie vor allem, dass sie nach der Rückkehr in Quarantäne müssen. „Als Selbstständige haben wir große Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen“, ergänzt Burel.

Schutz auch der Mitarbeiter

Gleichzeitig fühlen sich die beiden Geschäftsführer der LUB GmbH für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verantwortlich. Länder mit vielen Neuinfektionen haben sie daher als Ziel ausgeschlossen. Wichtig ist für das Paar, in der Nähe der deutschen Grenze zu bleiben, um im Notfall schnell nach Hause zu kommen – und flexibel zu bleiben. „Gut finde ich das Angebot, nach dem Urlaub einen Corona-Test machen zu können“, sagt Fleischer.

Dario Fontanella, Inhaber von Eis Fontanella, hat großen Respekt vor dem Virus. Er fühlt sich für die eigene Gesundheit als auch für die seiner Mitarbeiter und Gäste verantwortlich. „Urlaub haben wir nicht gebucht“, sagt er. „Grundsätzlich machen wir das während der Hauptsaison sowieso nicht.“ Ein Teil seiner Familie lebt in Italien, seit Anfang des Jahres ist er nicht mehr dort gewesen. Er und seine Frau hatten geplant, die Familie nach der Hochsaison zu besuchen. Seine Devise: Erst mal abwarten. „Logischerweise kommt es darauf an, wie die Entwicklung von Corona ist.“ Sollte eine erhöhte Ansteckungsgefahr bestehen, geht er das Risiko nicht ein. „Dann werden wir hierbleiben.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020