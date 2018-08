Zum Finale gehts aufs Wasser

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt am kommenden Wochenende die Fahrradkino-Reihe VRN Mobile Cinema ein: Der Zugabetermin der Fahrradkino-Reihe findet am Freitag, 24. August, an der Altrheinfähre statt. Speziell für diesen Termin wird die Leinwand direkt auf der Fähre montiert. Am letzten Kinoabend wird der Film „Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt“. Treffpunkt für alle Kinofans ist um 19 Uhr auf dem Alten Messplatz. Ein Kino-Ticket kann nur am Treffpunkt für zwei Euro erworben werden. Der gesamte Erlös der Kinoreihe wird an den Verein Neckarstadt Kids gespendet. Maximal 150 Personen können mit dabei sein. Gegen 19.30 Uhr radeln die Kinobesucher dann gemeinsam zur Altrheinfähre. Filmende ist gegen 23 Uhr. bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018