Zum fünften Mal Frauenlauf am Neckarufer

Der Dämmermarathon vom Samstag ist vorbei, da wirft schon das nächste läuferische Großereignis seine Schatten voraus: Am Freitag, 29. Juni, geht der Frauenlauf mit einer Länge von etwa sechs Kilometern in seine fünfte Auflage. Dann werden wieder Freunde und Familien tatkräftig anfeuern. Und die Straßen rund um die Sportanlage des TSV 1846 Mannheim werden fest in Frauenhand sein. Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung 2207 Starterinnen in ihren Bann.

„Bewegung, Wohlfühlen und gemeinsam Spaß haben. Das sind die Eckpfeiler eines Frauenlaufes. Wir freuen uns, dass dieses spezielle Sport-Event in unserer Stadt einen so großen Zuspruch findet. Jedes Jahr werden es mehr Starterinnen. Kein Wunder: Von Jung bis Alt, von super schnell bis nicht ganz so flott – hier ist für alle etwas dabei“, erklärt Uwe Kaliske, der Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt bei der Vorstellung des Frauenlaufs 2018. Der Startschuss ertönt wieder um 18 Uhr am Hans-Reschke-Ufer – auf Höhe der TSV-Sportanlage.

Startunterlagen ab 27. Juni Anmeldungen zum Frauenlauf sind bereits möglich. Noch bis 17. Juni ist die Online- Anmeldung geöffnet: www.frauenlauf-mannheim.de Die Startgebühr in Höhe von 22 Euro beinhaltet ein Funktionsshirt von Nike, ein Überraschungspaket mit Gutscheinen und Produktproben, Strecken- und Zielverpflegung sowie eine professionelle elektronische Zeitnahme. Die Startunterlagen gibt es am Dienstag, 27. Juni, von 13 bis 19 Uhr bei engelhorn sports oder am Veranstaltungstag von 14 bis 17.30 Uhr auf der TSV Sportanlage. Damit alle Mütter sorgenfrei Sport treiben können, ist vor Ort wieder für eine Kinderbetreuung gesorgt.

Ohne Leistungsdruck

Die Strecke wird auch in diesem Jahr wieder sechs Kilometer lang sein. „Nach einigen Optimierungen in den vergangenen Jahren ist die Strecke erstmals unverändert zum Vorjahr“, informieren die Organisatoren und versprechen Gemeinschaftsgefühl und eine ausgelassene Stimmung. Vor allem soll hier der Spaß nicht zu kurz, denn der steht absolut im Vordergrund: Laufen ohne Leistungsdruck – ganz entspannt der guten Laune und dem Wohlbefinden entgegen. „Dabei ist es völlig egal, wie man ins Ziel gelangt. Laufen, Walken oder Nordic-Walking – alles ist möglich“, heißt es.