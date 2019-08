Zum Schluss ins Klärwerk

Der Name Richard Perrey dürfte nicht mehr allzu vielen Mannheimern ein Begriff sein: Doch mit etlichen seiner Arbeiten werden sie alle bei Streifzügen durch die Stadt regelmäßig konfrontiert. Noch zu Kaisers Zeiten, zwischen 1902 und 1918, leitete der herausragende Architekt und Stadtplaner Mannheims Hochbauamt. Ihm verdankt die Stadt unter anderem die Krankenanstalten, also das heutige Klinikum am Neckarufer, die Alte Feuerwache, das Herschelbad in U 3 und – ein wenig abseits gelegen – das Alte Klärwerk auf der Friesenheimer Insel, das zwischen 1905 und 1973 lange seine Dienste tat.

Spezielles Dach wird eingeweiht

Genau dorthin verlegt der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur seine Abschlussveranstaltung der Tage der Industriekultur. Die Teilnehmer werden am Sonntag ab 17 Uhr Gelegenheit haben, das Gelände des vor mehr als 100 Jahren wegweisenden Industrieprojekts zu erkunden. Immerhin soll der damalige Techniker und Projektleiter William Heerlein Lindley zu Europas führenden Abwasseringenieuren gezählt haben.

Mit dem Abschluss im Alten Klärwerk an der Diffenestraße 29 hat es eine besondere Bewandtnis: Das denkmalgeschützte Ensemble erhält ein spezielles Dach, das offiziell eingeweiht wird. Im Bereich des Klärwerks lebt Künstler Rüdiger Krenkel seit zehn Jahren, hat dort sein Atelier und seinen Lebensmittelpunkt. Zwischen ausrangierten Klärbecken, Pumpenhäusern und einem Wasserturm sprudeln seine Ideen in Holz, Stahl oder Stein. Krenkel wird die Besucher sowohl durch das Alte Klärwerk als auch durch seinen Ideengarten, sein Atelier führen. Bei Nusskranz und Kaffee soll die dritte Auflage der Veranstaltungsreihe dann ausklingen. HS

