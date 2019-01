Zum Tag, als Hitler an die Macht kam

„Das letzte Mahl“ wird mehr als 130 Kinos gezeigt. © Warnuts Entertainment/Apollo Film

Die Machtergreifung Adolf Hitlers jährt sich heute zum 86. Mal. Mehr als 130 Kinos zeigen aus diesem Anlass den mehrfach ausgezeichneten Kinofilm „Das letzte Mahl“ von Florian Frerichs. Darunter ist auch das Cineplex auf den Planken. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Der Film ist ein Kammerspiel im Esszimmer einer jüdischen Familie am 30. Januar 1933. Angesicht einer wachsenden, rechtspopulistischen Entwicklung in ganz Europa sei „Das letzte Mahl“ aktueller denn je, sagt Ulrike Recknagel, Pressesprecherin der Zoom Medienfabrik zu der Aktion, die sich auf Spielstätten in ganz Deutschland erstreckt. In dem Film kommt am Tag der Machtergreifung Hitlers die jüdische Familie Glickstein in Berlin zum gemeinsamen Abendessen zusammen. Dabei tun sich überraschende Gräben auf: Während die 19-jährige Leah ihren Eltern eröffnet, dass sie nach Palästina gehen wird, möchte ihr 18-jähriger Bruder mit seinen Freunden zum Fackelzug der Nazis, um der neuen Zeit zu huldigen.

Radikaler Einschnitt

„Das letzte Mahl“ ist ein privates Drama, das an dem historischen Schicksalstag Deutschlands und der Welt stattfindet: Der 30. Januar 1933 stellt im Rückblick einen der radikalsten Einschnitte in die Geschichte Deutschlands dar. Was bei diesem Datum besonders bewegt, ist die Tatsache, dass sich damals kaum jemand unter den Zeitgenossen ernsthaft hat vorstellen können, welche monströsen Konsequenzen die Machtübernahme Hitlers haben würde. Die Weltpremiere des Films fand im April 2018 auf dem LA Jewish Film Festival statt.

Das Drama, das am Abend der Machtergreifung Hitlers in Berlin spielt, wird bundesweit ab 20 Uhr in der Hauptvorstellung präsentiert. In ausgewählten Städten werden zudem mit lokalen Paten Schulvorstellungen organisiert, die für alle Schüler kostenfrei sind. Die Tickets zahlen dann die Paten. Mehr als 130 Kinos sind dem Aufruf gefolgt, ein „Zeichen gegen Rechts“ zu setzen und spielen „Das letzte Mahl“ in der Hauptvorstellung. Damit sind, so heißt es von der Zoom Medienfabrik, alle Metropolen, Groß- und Kleinstädte sowie ländliche Regionen dabei. Weitere Einsätze nach dem Kino-Start sollen folgen. red/mics

