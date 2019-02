Zum Umgang mit Alkohol

Ein Fünftel aller Eltern in Deutschland machten sich Sorgen, dass ihre Kinder zu viel Alkohol trinken. Das zeige eine repräsentative Elternbefragung der DAK, berichtet die Krankenkasse in einer Pressemitteilung. Im Jahr 2017 seien in der Region Mannheim 35 Jungen und Mädchen mit einer akuten Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gekommen, heißt es weiter. Zu diesem Thema bietet die DAK am Montag, 25. Februar, eine Telefon-Hotline an. Von 8 bis 20 Uhr erklären medizinische Experten, wie Eltern gute Vorbilder sein können. Das Serviceangebot unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1111 841 steht Kunden aller Krankenkassen offen.

Vorbildfunktion für Jugendliche

„Mit unserer Hotline ermuntern wir Mütter und Väter zu einem offenen Umgang mit Alkohol-Themen“, sagt Nicole Stephani von der DAK. Im Auftrag der Krankenkasse hat das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel (IFT-Nord) die Entwicklung von riskantem Trinkverhalten bei Heranwachsenden über neun Jahre verfolgt. Demnach steige bei hohem Alkoholkonsum der Eltern auch beim Nachwuchs das Risiko fürs Rauschtrinken, schreibt die DAK. „Uns liegt die Prävention in der Region Mannheim am Herzen, deshalb wollen wir Risiken klar benennen und Hilfe anbieten“, sagt Stephani.

Wie viel Alkohol dürfen Eltern trinken, um noch als gutes Vorbild zu gelten? Ab wann ist Alkoholkonsum riskant? Diese und andere Fragen beantworten die Experten am 25. Februar von 8 bis 20 Uhr. Informationen für Jugendliche und Eltern zu einem gesundheitsbewussten Umgang mit Alkohol gibt’s im Internet auf der DAK-Seite. ena

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019