Zum Wohle der Patienten?

Mit der Zukunft der medizinischen Forschung befasst sich am Freitag, 23. November, eine öffentliche Podiumsdiskussion im Klinikum. Los geht es um 17 Uhr in Hörsaal 01 (Haus 6, Ebene 4). Der Eintritt ist frei.

Nachgegangen werden soll der Frage, ob heutzutage eher in akademischen Einrichtungen oder in Pharmaunternehmen geforscht wird, welche Kooperationsmöglichkeiten bestehen und inwieweit dies alles zum optimalen Nutzen der Patienten geschieht. Dazu wird zunächst Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck, einen Vortrag halten, in dem er auch auf die 350-jährige Geschichte des Wissenschafts- und Technologieunternehmens aus Darmstadt eingeht. Als derzeitiger Präsident des europäischen Pharmaverbands will Oschmann auch auf grenzüberschreitende Projekte zu sprechen kommen.

Anschließend diskutieren auf dem Podium neben Oschmann auch Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg, Annette Grüters-Kieslich, Leitende Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg, Sergij Goerdt, Dekan der Medizinischen Fakultät Mannheim, und Frederik Wenz, der Ärztliche Direktor und Geschäftsführer des Universitätsklinikums. Moderiert wird die Veranstaltung von Christian Tidona, Geschäftsführer des BioMed X Innovation Center Heidelberg.

Im Anschluss an die Diskussion laden Fakultät und Klinikum noch zu einem kleinen Empfang ein. sma

