Zumba, Yoga und Qigong: Bewegung bei Sport im Park

Bewegung an sieben Tagen in der Woche – am Donnerstag (1.) um 10 Uhr bei Fit mit Baby im Waldpark und um 19 Uhr bei Quigong im Unteren Luisenpark – ist bei Sport im Park angesagt. Die öffentliche und kostenlose Veranstaltungsreihe des städtischen Fachbereichs Sport und Freizeit läuft noch bis 22. September. Auf dem Programm stehen Senioren Fit und Zumba (montags 10 bzw. 19 Uhr, Unterer Luisenpark), Yoga (dienstags 19 Uhr, Unterer Luisenpark), Nordic Walking und Body Fit (mittwochs 10 bzw. 19 Uhr, Käfertaler Wald bzw. Unterer Luisenpark), Rücken Fit (freitags 19 Uhr, Unterer Luisenpark) und Sunday Circle (sonntags, 10 Uhr, Carl-Benz-Stadion). lang

Info: Veranstaltungsorte und Ansprechpartner unter bit.ly/2Yvvx3b

