Zur Archäologie der Pfalz

Dem neuen Stadtmuseum in Bad Dürkheim widmet sich ein Vortragsabend in den Reiss-Engelhorn-Museen am Donnerstag, 18. Oktober. Zu Gast ist um 19 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 dessen Leiterin Britta Hallmann-Preuß. Die neue Archäologische Abteilung ihres Stadtmuseums wurde nach einjährigen Umbaumaßnahmen im November 2017 eingeweiht. Mit dem Ankauf des Nachbargebäudes hatte sich im Jahr 2014 die Möglichkeit eröffnet, das bisherige Museum im Haus Catoir grundlegend umzugestalten. Seitdem wird der Museumskomplex, der unter anderem die umfangreichen Sammlungen der Museumsgesellschaft Bad Dürkheim beherbergt, Abteilung für Abteilung modernisiert. Die Referentin berichtet über die Vor- und Frühgeschichte der Dürkheimer Region von der Steinzeit bis in die fränkische Zeit. pwr

