Zurück aus Manchester

„Voll cool“ empfindet sie es, wieder in Mannheim zu sein und gleich auf dem Stadtfest auftreten zu können: Johanna Alba. 2014 hatte die Tochter von Bassist und Produzent Michael Herzer am Karl-Friedrich-Gymnasium Abitur gemacht, dann aber Mannheim verlassen. In Manchester, am British Institute of Modern Music, studierte sie Songwriting. Seit dem Jahresbeginn ist sie wieder da, hat an der Popakademie den Masterstudiengang belegt. Nebenbei ist sie ins Management von Musikgruppe eingestiegen, etwa von „Flourishless“. Mit diesem Duo aus Gitarre und Percussions (Paul Gerlinger und Phillip Valentin) stand sie nun auch auf der Kulturnetz-Bühne.

„Erst dachte ich, dass das schwierig ist, weil es viele Hintergrundgeräusche gibt und man ja Laufkundschaft beeindrucken muss“, so Johanna Alba nach dem Auftritt. „Aber es war schön, es blieben viele Leute stehen, richtig super“, so die Musikerin. Daher sei es „ein schönes Gefühl, wieder in Mannheim zu sein“. Anfangs habe sie, gesteht Alba, „Bammel gehabt, wieder zurückzukommen“. Nun fühle sie sich aber wieder sehr wohl: „Es ist viel los, in der Kultur, in der Musik, in der Kreativbranche, das passt!“ pwr

