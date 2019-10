Zurück zu den Wurzeln – Bernd Rinser spielt den Roots Rock

Bei ihm ist der Sound handgemacht: Analoge Verstärker, Gitarren, Schlagzeug – mehr braucht Bernd Rinser nicht, um authentische Rockmusik aus dem reichen Repertoire des Americana-Genres erklingen zu lassen. Folk, Blues, Soul und Country – Rinser gastiert mit seinem Roots Rock am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), in Gehrings Kommode, Schulstraße 82. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. red/lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.10.2019