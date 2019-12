Zusätzliche Termine für Waldhof-Film

Mannheim.Der „Waldhof Wahnsinn“ geht in die Verlängerung. Wegen der hohen Nachfrage hat das Mannheimer Atlantis-Kino zusätzliche Vorstellungen ins Programm genommen. Die rund 50-minütige Dokumentation ist auch noch am Donnerstag, Freitag (je 19 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (je 16 Uhr) zu sehen. Die Karten kosten zwischen sechs und neun Euro. Sie sind entweder direkt an der Kinokasse oder unter www.atlantis-kino.de erhältlich. In den Lux-Kinos Frankenthal läuft „Waldhof Wahnsinn – der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins“ noch an diesem Dienstag und Mittwoch (je 18.30 Uhr). Ob es auch im Viernheimer Kinopolis, wo der Film am vergangenen Mittwoch Premiere feierte, weitere Vorstellungen geben wird, ist noch offen. sma

