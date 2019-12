Zusätzliche Termine für Waldhof-Film in Mannheim

Der „Waldhof Wahnsinn“ geht in die Verlängerung. Wegen der hohen Nachfrage hat das Mannheimer Atlantis-Kino zusätzliche Vorstellungen ins Programm genommen. Die rund 50-minütige Dokumentation ist auch noch am Donnerstag, Freitag (je 19 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (je 16 Uhr) zu sehen. Die Karten kosten zwischen sechs und neun Euro. Sie sind entweder direkt an der Kinokasse oder unter www.atlantis-kino.de erhältlich. In den Lux-Kinos Frankenthal läuft „Waldhof Wahnsinn - der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins“ noch an diesem Dienstag und Mittwoch (je 18.30 Uhr). Im Viernheimer Kinopolis, wo der Film am vergangenen Mittwoch Premiere feierte, sind nach jetzigem Stand keine weiteren Vorstellungen geplant.

Für die Dokumentation hat Regisseur Florian Erker die Blau-Schwarzen mehrere Jahre begleitet. Das Scheitern in den Aufstiegsspielen gegen Meppen (2017) und Uerdingen (2018) ist ebenso enthalten wie der triumphale Erfolg im Sommer. Der Film entstand in Kooperation mit dem SWR. Anfang nächsten Jahres kann der SV Waldhof die DVD vertreiben.

