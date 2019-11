Zusammen anhalten

Am Freitag in zwei Wochen feiern wir in der Notfallseelsorge unseren jährlichen Blaulicht-Gottesdienst. Er heißt so, weil dazu insbesondere all jene eingeladen sind, die das Jahr über mit Blaulicht unterwegs sind. In diesem Jahr sind wir Gäste beim Technischen Hilfswerk in Friedrichsfeld. Die Qualität ihrer Arbeit, so ergab ein Gespräch mit Verantwortlichen, sei wesentlich dadurch bestimmt, dass die dort Engagierten trotz aller Verschiedenheit zusammenhalten. Wenn man sich typische Einsatzbilder für das THW vor Augen führt, dann merkt man, wie oft es tatsächlich darum geht, etwas zusammenzuhalten. Dafür steht die Behelfsbrücke über einen Hochwasser führenden Fluss. Dafür steht auch das Bild des dunkelblauen THW-Krans beim Bergen einer Lastwagenladung.

Man muss zusammenhalten, wenn man zusammen etwas halten möchte – was übrigens nicht nur beim THW so ist, sondern auch in Politik und Gesellschaft: Mit der Herausforderung, Zusammenleben zu gestalten, ist die Herausforderung des Zusammenhaltens verbunden. Auch hier gilt es – bildlich gesprochen – Brücken zu bauen, Gestrandete zu bergen, Katastrophen zu verhindern oder deren Folgen zu lindern. Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird sich dort einstellen, wo Gruppierungen, Institutionen und Parteien bereit sind, trotz hoher Eigeninteressen Lasten gemeinsam zu tragen und so zusammen zu halten. Ich bin überzeugt, dass das auf die Dauer gesehen das eigene Profil deutlicher und nachhaltiger schärfen wird als das billige Ausleben vordergründiger Gruppeninteressen auf Kosten anderer.

Oft fehlen Lösungen

Im Spiel mit der Wortkombination „zusammen“ und „halten“ stellt sich unerwartet noch ein weiterer Aspekt ein. Manchmal wäre es gut, im Sinne des Zusammenhaltens tatsächlich ab und zu auch einmal zusammen (an)zuhalten. Da werden in unseren Parlamenten Beschlüsse gefasst, die nicht wirklich überzeugende Lösungen für ein Problem anbieten. Sei es, weil die Materie sehr komplex ist, sei es, weil einzelne Parteien weniger an sachlichen Lösungen interessiert sind als vielmehr an Machterhalt oder Machtgewinn. Da beschließt man eine Maut gegen den Rat aller Fachleute und muss am Ende teure Rechnungen bezahlen. Da hält man Geflüchtete vom eigenen Lebensumfeld fern, ohne sich groß darum zu scheren, was mit den Menschen an den Außengrenzen der EU geschieht.

Wie gut wäre es da, wenn man zuvor noch einmal zusammen (an)halten würde – gerne auch in den Gottesdiensten zu Buß- und Bettag, die von ihrer Grundabsicht her genau das im Sinn hatten: zusammen Halt machen, um noch einmal in aller Ruhe die (humanitäre) Qualität mancher Regelungen zu überdenken.

Spätestens seit diesem Sommer ist uns klar, dass Klimawandel nicht nur ein Modewort ist, sondern eine überaus ernste Gefahr für die Menschheit darstellt. Wir haben für dieses Problem keine Universallösung, wir hätten aber viele unterschiedliche Möglichkeiten, den Verlauf zu beeinflussen und eine Katastrophe abzuwenden. Dass nun doch etwas geschieht, haben wir den zahlreichen meist jugendlichen Demonstranten zu verdanken, die gewiss nicht alles richtig machen, die aber Freitag für Freitag aus dem Trott ausgestiegen sind, um zusammen (an)zuhalten – und das alles nur damit es gut weitergehen kann.

Helmut Krüger

Pfarrer an der Erlöserkirche

in Seckenheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019