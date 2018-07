Zusammenstoß auf der Kreuzung

Anzeige

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Luzenberg sind zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht kam es gestern gegen 5.45 Uhr der Kreuzung Diffenestraße/Hafenbahnstraße, Auffahrt in Richtung Luzenberg, zu einem Zusammenstoß. Sachschaden: etwa 10 000 Euro. Ein 37-jähriger Renaultfahrer war auf der rechten Fahrspur die Hafenbahnstraße in Richtung Diffenebrücke unterwegs. Ein 42-jähriger Opelfahrer kam aus der Industriestraße, bog zunächst rechts auf die Diffenestraße ein und wollte dann links in Richtung Luzenberg abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Ampeln in Betrieb. Wer von den Beteiligten das „Rotlicht“ missachtete, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 174 4045. tan/pol