Zusammenstoß in der Augustaanlage

Eine leicht verletzte Person und 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagnachmittag in der Augustaanlage. Nach Polizeiangaben von gestern hatte ein 45 Jahre alter Dacia-Fahrer im Kreuzungsbereich der Mollstraße das Rotlicht der Ampel missachtet. Dabei prallte er frontal in die linke Fahrzeugseite des Audis einer 51-jährigen Fahrerin.

Das Auto der Frau drehte sich durch den Zusammenstoß um 180 Grad, und alle Airbags im Fahrzeug lösten aus. Die Fahrerin war äußerlich nicht verletzt, kam aber zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019