Zusammenstoß mit Straßenbahn

Zwei Menschen sind bei einem Straßenbahnunfall in der Neckarstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 58-jähriger Ford-Fahrer am Samstag gegen 16 Uhr an der Einmündung zur Clara-Reimann-Straße das Rotlicht der Ampel missachtet und stieß beim Abbiegen mit einer Straßenbahn der Linie 4a zusammen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Dabei erlitten ein Fahrgast in der Bahn und die Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen. Beide Verletzte kamen in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr unterbrochen. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 12 000 Euro. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019