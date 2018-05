Zusammenstoß – Zeugen gesucht

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem eine 82-Jährige schwer verletzt wurde. Wie die Beamten gestern mitteilten, ereignete sich der Unfall bereits am Montag, 23. April – die Frau war beim Überqueren des Fußgängerüberwegs in Höhe N 7 am Kaiserring von einem unbekannten Radler angefahren worden. Danach stürzte die 82-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Da zunächst von einem Sturz ohne Fremdbeteiligung ausgegangen worden war, wurde anfangs keine Polizei hinzugezogen. Wer den Unfall gegen 16.40 Uhr in Höhe der Haltestelle Kunststraße beobachtet hat, soll sich unter Tel. 0621/174-4045 bei der Verkehrspolizei melden. bro/pol