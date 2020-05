Zuschüsse fürs Lastenrad geplant

Mit einem Zuschuss will die Verwaltung den Mannheimern den Kauf eines Lastenfahrrades schmackhaft machen. Ein entsprechendes Förderprogramm soll der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderats in seiner Sitzung an diesem Dienstag beschließen.

Beim Kauf sind demnach bis zu 500 Euro Unterstützung vorgesehen, bei einem Elektro-Lastenrad bis zu 1000 Euro. Der Geförderte muss sich verpflichten, das Rad mindestens zwei Jahre im eigenen Haushalt zu nutzen. Wenn er nach zwei Jahren auf sein Auto verzichtet oder schon beim Kauf des Rades keines hatte, erhält er zusätzlich einen „Nachhaltigkeitsbonus“ von 500 Euro. In diesem Jahr stehen 100 000 Euro für das Förderprogramm bereit, in den drei kommenden Jahren sind es jeweils 150 000 Euro. Lastenräder kosten zwischen 1000 und 3000 Euro, die Preise für die elektrische Variante liegen zwischen 2000 und 5000 Euro. Das Programm geht auf einen Antrag der Grünen zurück. Die Lastenradförderung sei „anders als die derzeit diskutierte Autokaufprämie“ ein Beitrag zur Verkehrswende, so Stadtrat Gerhard Fontagnier.

Kaufvertrag in trockenen Tüchern

Außer dem Förderprogramm steht auch das Thema Collini-Center auf der AUT-Tagesordnung. Die Stadträte müssen den Startschuss geben zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Collini-Areal. Der ist notwendig, weil die Stadt ihren maroden Büroturm an einen Investor verkauft, der dort Neues schaffen soll. In einem Wettbewerb hatte sich der bislang nicht öffentlich genannter Investor durchgesetzt, der den Büroturm abreißen und durch vier Gebäude ersetzen will – zwei mit Wohn- und zwei mit Büronutzung mit fünf bis 19 Etagen. Der bestehende Wohnturm des Collini-Centers – er ist in Privatbesitz – bleibt mit seinen 32 Geschossen dabei das höchste Gebäude. Inzwischen ist der Kaufvertrag in trockenen Tüchern, deshalb will die Stadt den neuen Investor am Donnerstag vorstellen.

Ein weiteres Thema der AUT-Sitzung ist der Bebauungsplanentwurf für das Baufeld 4 des Turley-Geländes, der jetzt vor dem endgültigen Beschluss durch den Gemeinderat noch öffentlich ausgelegt wird. Der Hamburger Projektentwickler Fortoon will dort sechs Gebäude mit 250 Mietwohnungen bauen.

Der AUT tagt um 16 Uhr im Ratssaal des Stadthauses in N 1. Die Empore ist coronabedingt nur für zehn Besucher geöffnet.

