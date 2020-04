Zuschuss für Sportvereine erhöht

Gute Nachricht für die Mannheimer Sportvereine. Der Gemeinderat hat jetzt rückwirkend die Sportförderrichtlinien verändert, was den Vereinen mehr finanzielle Unterstützung ermöglicht. Demnach werden die Zuschüsse beim Bau von Sportanlagen und der Anschaffung von Großgeräten von 40 auf 50 Prozent erhöht, außerdem stehen für den Unterhalt von Sportstätten jetzt zusätzliche 100 000 Euro bereit – ein Plus von rund zehn Prozent. Beides hatte der Gemeinderat bei den Etatberatungen vergangenen Dezember bereits bewilligt.

Den Vereinen stünden damit ab sofort Mittel von mehr als 2,3 Millionen Euro zur Verfügung, so die Stadt in einer Mitteilung. Damit die Förderung beantragt werden kann, müssen die Vereine die Sportförderungsrichtlinien erfüllen. Die geänderten Richtlinien stehen laut Stadtverwaltung in Kürze auf www.mannheim.de zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen bekommen die Vereine unter Telefon 0621/293-40 04 oder per Mail an: fb52@mannheim.de. imo

