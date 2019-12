„Zustände sind unbeschreiblich“

Welche Schwerpunkte wollen Sie bei den Etatberatungen bei Schulen, Horten, Sozialarbeit setzen? Das haben wir die Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat gefragt.

Grüne

Die Schulsozialarbeit „unbedingt wie geplant“ weiterführen wollen die Grünen, sagt Fraktionsvorsitzende Stefanie Heß. Über den derzeitigen Haushaltsentwurf hinaus geht die Forderung, die „dringend“ sanierungsbedürftige Waldschule in der Gartenstadt in die Planungen aufzunehmen. Die Grünen sehen Schulen als „echte Lebensorte“. Dazu gehöre ausgewogene Ernährung und eine Schulhofgestaltung, die den Klimaveränderungen Rechnung trägt.

SPD

„Uns ist wichtig, dass die Sanierung der Schulen und der Ausbau der Ganztagsschulen in hohem Tempo fortgesetzt werden“, betont die bildungspolitische Sprecherin Lena Kamrad. Der Ausbau der Schulsozialarbeit geht der SPD nicht schnell genug: „Wir wollen, dass alle Schulen bis 2025 Schulsozialarbeit erhalten und werden dies entsprechend beantragen.“ Die Anzahl der Hortplätze müsse an die steigenden Kinderzahlen angepasst werden.

CDU

Der CDU fehlen „für wichtige Schulen die Entwicklungsperspektiven“, sagt Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz. Die Zustände in der Waldschule Gartenstadt seien „unbeschreiblich“, man werde „den Bau eines neuen Pavillons beantragen“. Auch bei den Geschwister-Scholl-Schulen Vogelstang gebe es „weder Konzepte noch eine Zeitachse. Diese Situation ist nicht haltbar.“ Bei Ganztagsschulen will die CDU „Eltern die Wahlfreiheit erhalten und nicht in gebundene Ganztagsschulen zwingen“. Der städtische Ausbau der Schulsozialarbeit sei „ambitioniert“ und werde unterstützt.

Mannheimer Liste (ML)

Der „marode Zustand an der Waldschule“ Gartenstadt macht nach Ansicht von Fraktionschef Achim Weizel „umgehendes Handeln erforderlich“. Ihm fehlt außerdem eine „tragfähige Lösung“ für die Geschwister-Scholl-Schulen und eine Gymnasiallösung im Bereich Rheinau. Statt wie vorgesehen 1,5 müssten jährlich 4,5 neue Stellen in der Schulsozialarbeit geschaffen werden.

Li.Par.Tie

Neben dem umfangreichen, aber „zu langsamen“ Investitionsprogramm fordert Fraktionssprecher Thomas Trüper den „raschest möglichen Ausbau der Schulkindbetreuung – vorzugsweise in Form der Ganztagsschule und übergangsweise in Horten“. Wichtig sei die „beschleunigte flächendeckende Versorgung mit Schulsozialarbeit“.

AfD

„Wir unterstützen, dass mehr Ganztagsschulen geschaffen werden, besonders an sozialen Brennpunkten“, so Fraktionschef Bernd Siegholt. Wo dies nicht gehe, wolle man „mehr Nachmittagsbetreuung an Grundschulen und Hortangebote nach der Schule“. Bei Schulsozialarbeit seien „die Ressourcen effizient einzusetzen, gegebenenfalls rotierend dort, wo akuter Bedarf erkennbar ist“.

FDP

Für „dringend“ hält Stadträtin Kathrin Kölbl die „ Sanierung der beruflichen Schulen“ am Neckar. In der Siemens- und Benz-Schule stehe „das Wasser kniehoch auf den Dächern, dringt allerorten in die Gebäude ein“. 1,1 Millionen Euro beantragt die FDP – plus „Gesamtkonzept für die Generalsanierung, alternativ Neubau“. Mehr Geld will sie für attraktivere Schulhöfe. Bei Horten müssten „die Öffnungszeiten erweitert werden“.

