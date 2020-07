Zustimmung zu Mini-Mess

Aus dem Gemeinderat gibt es noch breitere Unterstützung für die Idee, freie Plätze in der Innenstadt und den Vororten den Schaustellern anzubieten. Heute entscheidet darüber die Verwaltungsspitze. Nach SPD und CDU hat auch die Mannheimer Liste (ML) dazu einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht, kleine, temporäre Jahrmärkte „mit begrenzter Besucherzahl unter Einhaltung der Hygieneregeln“ zu schaffen. „Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise treffen das Schaustellergewerbe hart“, begründet dies ML-Stadtrat Holger Schmid. Zudem sei offen, ob es Kerwen und Stadtteilfeste im Herbst geben werde. „Andere Städte und Gemeinden sind hier wesentlich weiter“, deshalb solle man nun auch in Mannheim das entsprechende Konzept „schnellstmöglich genehmigen“, so Schmid. Auch die FDP kann sich Essens-, Verkaufs- und kleine Fahrgeschäfte, nur keine großen Geister- oder Achterbahnen vorstellen. Sie rät indes zur „engen Abstimmung mit City-Werbegemeinschaft und Deutscher Hotel- und Gaststättenverband,“ sagte Volker Beisel von der FDP-MfM-Fraktion.

