Mannheim.Sie brummt laut, Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwanken, es bildet sich Kondenswasser an den Fenstern und sogar an einigen Stellen Schimmel: Wegen „Gefährdung unseres Kulturguts“ gibt es im Schlossmuseum „akuten Handlungsbedarf“: So begründete Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, gestern, dass Prunkräume und Objektmuseum ab März 2019 für fast elf Monate geschlossen werden. In der Zeit wird die, so Hörrmann, „zutiefst marode Klimaanlage“ ausgetauscht.

Seit 2007 werden in der Beletage des Schlosses historisch bedeutende Tapisserien, Möbel, Gemälde, Silber- und Goldschmiedearbeiten sowie Porzellan präsentiert. Es sind Originale aus dem 17. Jahrhundert, „zwingende museale Standards werden aber nicht mehr eingehalten“, bedauerte Uta Coburger, die Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten für Mannheim. Die Klimaanlage, schon zwei Jahre vor der Eröffnung installiert, erfüllt die Vorgaben schon lange nicht mehr, „die technische Entwicklung schreitet fort“, so Hörrmann. Zudem gab und gibt es immer die Auflagen des Denkmalschutzes, dass man möglichst wenig moderne Technik sieht.

„Doch mit großer Unterstützung des Denkmalschutzes haben wir eine Lösung gefunden“, sagte Hörrmann. Die Behörde genehmigte Öffnungen im Gebäude, um Außenluft anzusaugen. „Wir werden mit einer innovativen Regelstrategie arbeiten, die es erst seit acht Jahren gibt“, kündigte Marco Grübbel, beim Amt Mannheim von Vermögen und Bau Baden-Württemberg Leiter der Abteilung Ingenieurtechnik, „ein komplett neues Konzept“ an.

Kosten von zwei Millionen Euro

Dabei erhalten die Museumsräume einen leichten Überdruck. Sensoren kontrollieren Temperatur, CO2-Konzentration, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Dazu werden in den Fensternischen neue Klimatruhen installiert und die Kälteanlage komplett erneuert. Sie versorgt neben dem Museum auch Räume der Universität im Mittelbau. Zudem bringe sie eine Energieeinsparung von etwa 23 Prozent, so Grübbel. Die Gesamtkosten werden mit zwei Millionen Euro angegeben – 850 000 Euro davon trägt die Schlossverwaltung.

Zum Jahresbeginn war dieser Betrag noch als Gesamtkosten genannt worden. Zudem hoffte die Schlossverwaltung da noch, nur nacheinander einzelne Räume schließen zu müssen. Nun hatte Hörrmann die, wie er selbst sagte, „betrübliche Nachricht“, dass er ganz dichtmachen muss: „Wir werden massive Staubentwicklung haben, daher wird das gesamte Inventar verräumt, dass es keinen Schaden nimmt“.

Am Rosenmontag, 4. März, geht das Ausräumen los. Nur die mit den Wänden fest verschraubten Tapisserien bleiben, alles andere kommt ins Depot nach Bruchsal. Bis Ende Oktober 2019 sollen die Bauarbeiten dauern, ein Monat das Einpegeln der Klimaanlage. Dann kommen die Schätze zurück – was bis Januar 2020 dauert. „2020 wollen wir den Gästen aber auch etwas bieten“, verspricht Herrmann, schließlich jährt sich die Grundsteinlegung für das Schloss durch Kurfürst Carl Philipp 1720.

Fest geplant sind ein neues Beschilderungssystem und eine ausführliche Präsentation des Themas Hofmusik und „Mannheimer Schule“ im Trabantensaal. Coburger arbeitet aber auch noch an weiteren Ideen. Mit der neuen Klimatechnik könne man aber vielleicht mehr Leihgaben erhalten „und ein Stück kulturelles Erbe zurückholen“, deutete Hörrmann mit Blick auf München an, wo viel Inventar von Carl Theodor, das er ab 1778 nach Bayern mitnahm, in Depots lagert. Ein neues Exponat, ein laut Inventar dem Kurfürsten gehörendes Porzellanmöbel, hat Coburger kürzlich in Berlin ankaufen dürfen – es wird im Dezember vorgestellt.

Nicht von der Schließung betroffen sind Rittersaal und Gartensaal, ebenso wenig die Räume der Universität. „Der Veranstaltungsbetrieb läuft weiter“, so Schlossverwalter Harry Filsinger, aber es wird eine schwierige Zeit“. Soweit es Termine tagsüber unter der Woche gebe, müsse man sie mit dem Baustellenmanagement abstimmen. Führungen werde man zumindest im Rittersaal und im Treppenhaus anbieten, vielleicht auch im Außenbereich, „damit wir nicht ganz in Vergessenheit geraten“, so Filsinger.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018