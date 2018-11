Zuversichtlich nach vorne

Das Ergebnis des Bürgerbarometers ist nicht ganz leicht zu bewerten. Es ist erfreulich, wenn knapp zwei Drittel keine Furcht vor Kriminalität haben. Aber für diejenigen, die Angst haben, ist das ein einengendes Gefühl. Deshalb muss man den Blick auf dieses andere Drittel richten.

Dass sich Furcht aufgebaut hat, ist leicht nachzuvollziehen. Einbrüche, Autoaufbrüche, Diebstähle aus Fahrradkörben – hier gab es in den vergangenen Jahren mitunter hohe Zahlen. Dazu kamen Fälle wie der kürzlich bei „Aktenzeichen XY“ ausgestrahlte über die Vergewaltigung einer Studentin in der Neckarstadt-West. Das alles wühlt auf und schlägt sich auch in der großen Zustimmung zur Videoüberwachung in der Stadt nieder.

Doch man muss auch sehen, dass Politik und Behörden – über die Videoüberwachung hinaus – auf diese Entwicklungen reagiert haben, und das teils mit großem Erfolg. Beispiel Einbrüche: Hier haben intensive Ermittlungsarbeit, Aufklärung der Bürger über Schutzmöglichkeiten und wohl auch eine Erhöhung der Strafen für einen Rückgang gesorgt. Oder das Beispiel Diebstähle durch junge Flüchtlinge: Hier haben die Behörden das Problem gelöst, indem sie die kleine Gruppe von Delinquenten auf verschiedene Städte verteilt haben.

Angst lässt sich nicht einfach wegdiskutieren, und vielleicht ist eine gewisse Wachsamkeit generell ein guter Rat. Doch die Erfolge von Polizei und Stadt im Kampf gegen Kriminalität geben schon auch Anlass, etwas zuversichtlicher nach vorne zu schauen.

