Zuwachs bei den Grünen

Die Mannheimer Grünen haben in dieser Woche das 300. Mitglied aufgenommen. Dies teilte der Kreisverband mit. Das Ziel vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr die 300er Marke beim Mitgliederstand zu erreichen, habe man sich im September gesetzt. „Da dachten wir, wir seien ambitioniert“, freut sich Vorsitzende Mareile große Beilage über die erfolgreiche Parteiwerbung. Beeindruckt habe den Vorstand auch, dass viele der neuen Mitglieder „nicht unbedingt grünes Stammklientel“ seien, sondern auch ältere Menschen aus Stadtteilen abseits von Mannheim-Mitte. Das 300. Mitglied komme aber aus der Neckarstadt-West und sei, so große Beilage, „genau wie Fraktionsvorsitzende und Vorstandssprecherin der Mannheimer Grünen jung und weiblich.“

„Die Grünen sind die Partei, in der sich junge Frauen wie ich zuhause fühlen“, hebt große Beilage hervor. Ihr Vorstandskollege Nils Born erklärt den Zuwachs so: „Grüne sind in der Regel sehr kritisch denkende Leute, die es sich dreimal überlegen, bevor sie einer Partei beitreten.“ Die Zustimmung zeige, dass die Partei „mit schlüssigen Konzepten und jahrelang konsequenten Haltungen überzeugt“ habe. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018