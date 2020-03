Zwangsurlaub für die ganze Familie

Schulen, Kindergärten und Kitas sind geschlossen, Eltern im Homeoffice. Viele Familien müssen zu Hause bleiben, ein Ausnahmezustand: gleichzeitig arbeiten, die Kinder betreuen und Zeit für sich selbst finden. „Für Eltern ist es eine besondere Situation, für viele ist es fast wie ein Zwangsurlaub“, beschreibt Astrid Schrankl, Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim, die Lage vieler Familien.

Gemeinsame Zeit sinnvoll nutzen

Dass man zu Hause bleiben muss, berge gerade für große Familien mit geringem Wohnraum ein großes Konfliktpotenzial, so Terry Ann Larsen, Ehe- und Paartherapeutin aus Viernheim. Problematisch sei daran, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist und Sonnenlicht fehlt, was sich schlecht auf die Laune auswirke. Schnell verfallen Teenager wie Eltern dann der Gefahr, aus Langeweile zu viel Zeit vor dem Computer verbringen.

Schrankl hingegen meint, die Krise sei „auch eine Chance für Familien, dass man zusammenwächst“. Dabei sei darauf zu achten, dass sich die Kinder genügend bewegen können. Eltern können kreativ werden und beispielsweise gemeinsam einen Kissenberg bauen oder die Sendung mit der Maus anschauen. Heidi Lißner, Paartherapeutin aus Mannheim, verweist auf die vielen Übungen, die Krankenkassen und Fitnessstudios online gestellt haben. Immerhin ist es selbst mit den neuen Kontaktbeschränkungen der Bundesregierung für Familien möglich, spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, oder in der Natur sportlich aktiv zu werden.

Ein weiteres, großes Konfliktpotenzial birgt die Organisation und Planung des Familienlebens. Lißner empfiehlt, selbst in dieser schwierigen Zeit an den üblichen Abläufen festzuhalten, die „Zeiten für gemeinsame Mahlzeiten, Schlafenszeiten für Kinder, obwohl sie nicht zur Schule müssen, einzuhalten“. Durch „Struktur, Ordnung und Regeln in gesundem Maß“ könne sich eine Familie Sicherheit schaffen. Astrid Schrankl sieht auch das Problem der Kinderbetreuung: Zu den Großeltern kann man seine Kinder nicht mehr bringen. Eltern sollten sich dann Unterstützung von Freunden oder der Nachbarschaft holen. Dennoch solle man darauf achten, Oma und Opa nicht vollkommen alleine zu lassen, so Terry Ann Larsen. Verwandte könnten sich um Einkäufe kümmern, Kinder mit ihren Großeltern telefonieren.

Solidarität notwendig

Letztlich wird die Krise auch besonders für Eltern zur Belastung, die weiter in einem systemrelevanten Bereich arbeiten müssen, und nicht im Homeoffice arbeiten können. Bodo Reuser, Geschäftsführer und fachlicher Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen und IPFF, findet, die eigene Beurteilung sei dabei wichtig: „Zu sehen, ich habe eine verantwortungsvolle, wichtige Aufgabe. Der Mann ist vielleicht zu Hause für die Kinder, da nicht aufrechnen, sondern sehen: Jeder tut seinen Teil.“

Um diese Aufgabenteilung zu planen, sei Solidarität und offene Kommunikation nötig. Man solle sich, genauso wie seinem Partner, klar machen, was der Arbeitgeber von einem verlangt, was man vom Partner benötigt, und wie man daraus eine „Win-Win-Situation“ vermitteln kann.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020