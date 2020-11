Zwei Angebote jetzt digital

Zwei geplante Veranstaltungen der Stadtbibliothek werden in den digitalen Raum verlegt. Eine kostenlose zehnstündige Schulung zum Medienmentor wird in Zusammenarbeit mit dem Landesmedienzentrum online angeboten. Die Schulung wendet sich an Senioren, die schon Erfahrung bei der Nutzung digitaler Medien gesammelt haben. Vermittelt wird vertiefendes Wissen zu Medien und Ideen, wie dieses Wissen weitergegeben werden kann. Themen sind: sichere Nutzung von Internet und Smartphones, Daten- und Verbraucherschutz und Kommunikationsmöglichkeiten. Schulungstermin ist jeder Freitag von 13. November bis 11. Dezember, jeweils von 9 bis 11.15 Uhr.

Auch die kostenlose Veranstaltung „Shared Reading – Gemeinsam Lesen“ findet am Samstag, 21. November (15.30 bis 17 Uhr) online statt. In Lesepausen ist Zeit für Austausch über das Gehörte. Infos und Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020