Zwei Angler aus dem Rhein gerettet

Mannheim.Aus Unachtsamkeit ist ein 58-Jähriger am Sonntag gegen 10 Uhr beim Angeln in der Höhe des Klärwerkes in den Rhein gestürzt. Er konnte nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer gelangen, wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei auf Anfrage dieser Zeitung sagte. Einem befreundeten Mitangler ist es jedoch gelungen, mit einem Schlauchboot zu dem Mann zu paddeln. Er konnte sich so lange an dem Boot festklammern, bis die Feuerwehr mit einem Mehrzweckboot vor Ort war und beide Männer aufnehmen und zur Natorampe bringen konnte. Dort wurde der 58-Jährige dem Notarzt übergeben. Er litt an einer Unterkühlung. „Vermutlich ein Zusammenspiel der starken Strömung, die wir zurzeit haben und der Kälte des Wassers“ hat es dem Angler laut Feuerwehr Mannheim unmöglich gemacht, sich allein aus der hilflosen Lage zu befreien.