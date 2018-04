Zwei Autos beschädigt

Anzeige

Bislang unbekannte Autofahrer haben einen Audi A 6 und ein Audi Cabriolet in Mannheim beschädigt. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall mit dem Modell A 6 am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr an einem Parkplatz am Pfalzplatz (Lindenhof) auf der Höhe des Gebäudes 28. Bei dem schwarzen Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83 39 70 bei der Polizei zu melden.

Der Audi A 5 Cabriolet war zwischen 9 und 18 Uhr in der Hafenstraße auf der Höhe der Hausnummer 25 bis 27 geparkt. Anhand der Beschädigungen an dem weißen Auto könnte als Verursacher ein Lkw in Frage kommen. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1 74 40 45 bei der Polizei zu melden. ham/pol