Zwei Autos beschädigt

Am Dienstag zwischen 6 und 7 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrer beim Linksabbiegen von der Sandhofer Straße in die Gaswerkstraße zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos beschädigt. Laut Polizei könnte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw mit Auflieger handeln. Vermutlich schwenkte das Fahrzeug beim Abbiegen nach rechts aus, beschädigte erst das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten VW Caravelle und verhakte sich dann an dessen Anhängerkupplung. Der VW wurde nach links auf einen Seat, danach beide Pkw auf einen Grünstreifen gezogen. An dem Seat wurde der Reifen von der Felge gedrückt. An den Autos ist ein Schaden von rund 16 000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter 0621/77 76 90. pol/mai

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020