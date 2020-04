Zwei Autos kollidieren

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am späten Samstagabend gegen 23 Uhr leicht verletzt worden. Eine 69 Jahre alte Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem Mitsubishi-Colt von der Wilhelm-Varnholt-Allee stadteinwärts in die Seckenheimer Straße eingebogen und mit dem entgegenkommenden VW-Golf kollidiert, der aus der Augustaanlage stadtauswärts auf die Wilhelm-Varnholt-Allee fuhr. Dabei verletzte sich der 29 Jahre alte Mann. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 10 000 Euro an jedem Auto. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Beteiligten seien diese jeweils bei „Grün“ über die Ampel gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Polizeirevier Oststadt. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oststadt unter der Telefonnummer 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020