Zwei Baustellen auf B 38 - nur eine Fahrspur frei auf BBC-Brücke

Eine Inspektion an der B 38-Brücke über die Riedbahn (BBC-Brücke) sorgt an diesem Montag und Dienstag für Einschränkungen im Verkehr. Wie die Stadt mitteilte, muss auf der stadtauswärts führenden Fahrbahn der B 38 die linke Fahrspur in einem rund 50 Meter langen Bereich auf der Brücke gesperrt werden, um die Untersuchungen an der Brücke durchführen zu können.

Weitere Materialuntersuchungen an der Brücke sowie Baugrunderkundungen erfolgen am Dienstag und Mittwoch im Bereich der Ziel- und der Boveristraße. Die Erkundungsbohrungen können an jeweils einem Tag erledigt werden, so dass laut Stadt nur eine kurzfristige Teilsperrung einer Fahrspur sowie der Geh- und Radwege notwendig wird. Mit den Material- und Bodenproben sollen weitere Kennwerte zur Standsicherheit gewonnen werden.

Auf der B 38 sind außerdem in beiden Richtungen die linke Spur vor der Abfahrt in die Straße Hinter dem Wolfsberg/Koblenzer Straße abgesichert und eingeschränkt. Grund sind weitere Untersuchungen, nachdem wegen Leitungsschäden an der Straßenentwässerung Unterspülungen am Mittelstreifen aufgetreten waren. Aus Sicherheitsgründen wurde die Schadensstelle am Mittelstreifen abgesichert. red

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 04.08.2019