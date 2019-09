Zwei Betrunkene auf E-Tretrollern

Ein 23-Jähriger und eine 22-Jährige sind gegen 1 Uhr in der Nacht auf Mittwoch betrunken mit E-Tretrollern durch die Innenstadt gefahren. Die beiden waren Polizisten aufgefallen, als sie entlang des Friedrichsrings in Schlangenlinien unterwegs waren, heißt es in einer Mitteilung. Daraufhin kontrollierten die Beamten die Betrunkenen in Höhe des Quadrats U 5. Alkoholtests ergaben Werte von jeweils mehr als einem Promille. Das Duo musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten, die Ermittler stellten die Führerscheine der beiden sicher, die nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet. pol/kph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.09.2019