Zwei Bewaffnete überfallen Tankstelle

Mannheim.Zwei unbekannte, bewaffnete Männer haben am späten Dienstagabend eine Tankstelle im Mannheimer Stadtteil Käfertal überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Männer um kurz vor 22 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Waldstraße. Dort bedrohten sie die 31-jährige Kassiererin mit vorgehaltenen Pistolen und forderten das Bargeld aus der Kasse.

Während einer der Täter hinter dem Kassenbereich neben dem Bargeld auch Zigaretten in einer Tasche verstaute, passte der andere einen Kunden ab, der den Verkaufsbereich zufällig betrat. Dieser wurde ebenfalls mit einer Waffe bedroht und zur Kasse geführt, um ihn dort in Schach zu halten. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute über die Kreuzung Hanauer Straße und Waldstraße in Richtung Waldpforte. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 600 Euro.

Nach Angaben der Polizei ist der erste Täter zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß und schlank. Er sprach deutsch und trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Reißverschluss und weißem Brustaufdruck auf der linken Seite sowie eine mit weißen Schnüren hochgezogene Kapuze, schwarze Handschuhe sowie schwarze Schuhe. Er hatte eine schwarze Sporttasche mit roten Applikationen bei sich und war vollständig maskiert.

Der zweite Täter wird als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Auch er sprach deutsch und trug eine dunkelblaue Adidas-Hose mit weißer Beschriftung, einen dunklen Parka mit Fellbesatz an der Kapuze, schwarze Handschuhe und dunkle Schuhe sowie eine schwarze Wintermütze. Er hatte ein blaues Tuch über den Mund gezogen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.